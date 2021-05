Ballard Power Systems-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund fünf Prozent nach vorne. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 14,60 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund achtundzwanzig Prozent zum Monatshoch. Bei 18,65 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 20,09 EUR, sodass Ballard Power Systems in Abwärtstrends verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

Fazit: Diese Ballard Power Systems-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.