Ihrer mehrfach geänderten Biografie zufolge belegte die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von 2004 bis 2005 einen Masterstudiengang Internationales Öffentliches Recht (und nicht, wie sie ursprünglich schrieb, Völkerrecht) an der London School of Economics. Am Ende des 12-monatigen Kurses stand ein Abschluss als Master of Laws (LLM). Allerdings muss für den Erwerb des Titels an der

Der Beitrag Baerbocks Studium in London: Ihr Abschluss-Aufsatz bleibt geheim erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.