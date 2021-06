Bitcoin – Paypal zieht eToro gleich

Kurzfristig bleibt die Lage beim Bitcoin angespannt. Seit einer Woche endet jede Erholung oberhalb von 40.000 US-Dollar. Damit muss man kurzfristig einen erneuten Test der Tiefs um 30.000 Dollar einkalkulieren. Derweil macht die praktische Nutzung des Bitcoin große Fortschritte. Der Zahlungsdienstleister Paypal kündigt einen Ausbau seiner Bitcoin-Unterstützung an. Künftig will Paypal die Überweisung erworbenen Kryptowährung auf externe Wallets ermöglichen. Damit könnten Kunden erstmals tatsächliche Zahlungen mit Bitcoins vornehmen und frei über ihr virtuelles Guthaben verfügen. Dies war in den USA bislang noch nicht möglich und sollte eigentlich Standart für Krypto-Börsen sein. Etoro bietet diese Funktion seit längerem an. Dort kann man diverse Kryptowährungen handeln und eben auch auf fremde Wallets transferieren.