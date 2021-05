London / New York 28.05.2021 - Der japanische Autobauer will zusammen mit einem chinesischen Partner Batteriefabriken in Japan und Großbritannien bauen. Der Autobauer Rivian hat den Termin des Auslieferungsbeginns verschoben.



Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei heute berichtet, plant der Autobauer Nissan Motor den Bau von Batteriefabriken zusammen mit dem chinesischen Batteriehersteller Envision AESC. Die beiden Unternehmen wollen Batterien in Japan und Großbritannien produzieren und dazu mehr als 1,8 Mrd. USD investieren.





Bislang ist geplant, die Produktion in den beiden Werken 2024 zu beginnen. Die Produktionskapazitäten sollen für die Ausrüstung von rund 700.000 Fahrzeugen pro Jahr ausreichend sein.Nissan gehört mit dem Modell Leaf zu den Pionieren im Bereich der Elektromobilität. Das Modell ist seit 2010 erhältlich und war einige Jahre der Bestseller in dem Bereich. Bis Ende 2020 wurden weltweit rund 500.000 Einheiten abgesetzt, die meisten Fahrzeuge in Europa und den USA.Erst vor wenigen Monaten hat Nissan den Ariya vorgestellt. Das Fahrzeug soll sich bei den Leistungsdaten deutlich vom Leaf abheben. Die Japaner teilten mit, dass bereits rund 200.000 Vorbestellungen registriert wurden.Rivian verschiebt AuslieferungenDer Autobauer Rivian hat Gerüchte bestätigt, laut denen sich die Auslieferung des Pick Ups R1T verzögern soll. Ursprünglich wollte das Unternehmen im Juni mit den Auslieferungen beginnen, nun wird im Juli damit gerechnet.Rivian will die Launch Edition seines R1T von Juli 2021 bis zum Früher 2022 ausliefern. Kunden, die den R1T und den R1S in der Launch Edition geordert haben, sollen bis November kontaktiert werden.Der Autobauer will den lukrativen Pick Up- und SUV-Markt in den USA angreifen. Der R1T wäre der erste Elektro-Pick Up auf dem Markt und würde somit deutlich früher als die Produkte von Tesla, Ford oder General Motors kommen.Fort hat in der vergangenen Woche seinen F-150 Lightning vorgestellt, ein Fahrzeug, das preislich weit unterhalb der Modelle der anderen Hersteller angesiedelt sein wird.Die E-Autobranche hat im vergangenen Jahr den entscheidenden Schritt in den Mainstream geschafft. Nicht allein durch staatliche Subventionen, sondern auch eine Ausweitung des Angebots und immer bessere Eigenschaften wächst das Interesse der Kunden. Je stärker aber der Markt wächst, desto wichtiger wird aber auch die ausreichende Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Batterien.Einer der wichtigsten Elemente für die Herstellung moderner Batterien ist Lithium. Vor allem in Südamerika gefördert, bleibt das Angebot weiterhin eng. Der Autobauer Tesla, der in diesem Jahr eine Million E-Autos verkaufen könnte, hat im September angekündigt, die Rohstoffe für seine Batterien vor allem im US-Bundesstaat Nevada und Umgebung gewinnen zu wollen.Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) hält 100 Prozent an einem weit fortgeschrittenen Lithium-Explorationsprojekt im Clayton Valley in Nevada. Einer vorläufigen Erstbewertung aus dem vergangenen Jahr zufolge, liegt der Wert des Projektes bei rund 1,05 Mrd. USD, Cypress Development mit rund 113 Mio. USD aber deutlich günstiger bewertet ist. Im Vergleich zur Peer Group liegt der Abschlag bei 85 Prozent! Dabei liegt das Projekt direkt neben der Silver Peak-Lithium-Sole-Mine, die dem Produzenten Albemarle gehört.Hieraus ergibt sich für Cypress Development Übernahmephantasie, da Albemarle kaum daran interessiert sein dürfte, einen Konkurrenten in der Nachbarschaft wachsen zu sehen. Dies umso mehr, da die Nachfrage nach Lithium aus der E-Autobranche in den nächsten Jahren massiv wachsen wird. Die Regierung Biden will den Ausbau der Industrie massiv fördern und plant umfangreiche Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Die Regierung selbst will in den nächsten Jahren die rund 640.000 Fahrzeuge umfassende Regierungsflotte elektrifizieren. Zudem ist im Weißen Haus derzeit ein Investitionspaket im Umfang von rund 2,3 Billionen US-Dollar in Arbeit, das enorme Infrastrukturinvestitionen zum Ziel hat.Am 25. März hat Cypress Development bekanntgegeben, dass man mit der Entwicklung einer Pilotanlage für das Lithiumprojekt begonnen hat. Die Anlage wird wichtige Daten für die geplante Machbarkeitsstudie liefern. Weiterhin sollen Marketingproben gewonnen werden, die zur Unterstützung von Verhandlungen mit potentiellen Partnern genutzt werden sollen. Das Unternehmen ist nach der jüngsten Finanzierungsrunde mit einem Kassenbestand von 20 Mio. CAD bis hin zur Machbarkeitsstudie durchfinanziert. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3rt8YGGQuelle:https://www.youtube.com/watch?v=AKLIBYXklKYDie Analysten von Couloir Capital haben am 13. April ihre Einschätzung zu Cypress Development angepasst. Grund dafür sind die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen, wie die Kapitalerhöhung und die Forcierung der strategischen Ziele. Dazu zählt unter anderem der Bau der Pilotanlage und die testweise Produktion von Lithium. Couloir Capital hat das Kursziel für Cypress Development von 2,48 CAD auf 3,31 CAD angehoben.Cypress Development teilte am 10. Mai mit, dass man eine Absichtserklärung mit Intor Resources Corp, eine Tochtergesellschaft von Nevada Sunrise Gold Corp. zum Erwerb von Wasserrechten im Clayton Valley unterzeichnet habe. Cypress Development teilte mit, dass dies ein wichtiger Meilenstein zur Erfüllung der Wasserversorgungsanforderungen des Lithium-Projektes von Cypress sei.Die im Raum stehende Konzession umfasst rund 2,18 Mrd. Liter Wasser pro Jahr, die für den Abbau, die Verarbeitung und den häuslichen Gebrauch verwendet werden dürfen. Cypress Development CEO Bill Willoughby sagte, dass die Vereinbarung ein extrem wichtiger Schritt für Cypress Development sei, da Wasser eine knappe Ressource in der Region sei. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vMva1cKürzlich hat das Investorenportal Seeking Alpha eine Reihe von Litihum-Plays gelistet, die der Autor Austin Craig als die "Fearome Five" bezeichnete. Laut Craig handelt sich dabei um Unternehmen, die die besten Erfolgschancen und das beste Kurspotential bei angemessenem Risiko aufweisen. Zu Craigs Fearsome Five zählt auch die Profiteer-Empfehlung Cypress Development.Cypress Development hat am 20. Mai mitgeteilt, dass man beim Bau der Pilotanlage im Plan sei. Die Ausrüstung werde geliefert, der Aufbau der Anlage soll Ende des Monats beginnen. Im Juli 2021 soll die Anlage vollständig betriebsfähig sein. Berater der Firma Chemionex aus Ontario werden dem Unternehmen beim Betrieb der Anlage zur Seite stehen, wie CEO Bill Willoughby mitteilte. Mittels der entstehenden Pilotanlage will das Unternehmen im Clayton Valley Lithium-Projekt die Extraktion von Lithium bestätigen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3u4eZLpCypress Development Corp. (WKN: A14L95) geht davon aus, dass man die Mine rund 40 Jahre betreiben könnte. Im Jahr 2024 könnte die Produktion beginnen. Bis dahin will der Traditionshersteller General Motors mehr als 20 Mrd. USD in die Elektrifizierung der Flotte investieren und wird sich vorher die wichtigen Rohstoffe für den wachsenden Batteriebedarf sichern. Das Umfeld für Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) ist somit extrem günstig und öffnet eine 500 Prozent-Investmentchance. Mehr zu den Plänen von Cypress Development und warum die Aktie unterbewertet ist, lesen Sie hier:https://bit.ly/3rnfBu3Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Cypress Development Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Cypress Development Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!