Markus Miller: Zeig uns dein Depot!

Aus Sorge vor Kursverlusten sind Bankeinlagen um +61 % angestiegen. Aktienanlagen wurden tendenziell abgestoßen. Das ist ein großer Fehler, an realwirtschaftlichen Aktieninvestments führt kein Weg vorbei. Ausgesuchte ETF-Strategien auf Aktien bzw. Länder und Branchen-Indizes bieten Ihnen hier große Zukunftschancen und wichtige Performance- und Kapitalschutz-Effekte, allen voran im Hinblick auf den Schutz vor der kommenden Inflationierung unseres Geldes, ebenso Investements in alternative Werte und Strategien. Von Edelmetall-Investments bis Krypto-Strategien!

Kombinieren Sie die Vorteile aus mehreren Welten!

Wir werden uns für einen sehr langen Zeitraum auf Null-Zinsen oder gar Negativzinsen einstellen müssen, verbunden mit einer verstärkten und dauerhaft anhaltenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Deshalb ist es für Sie und andere Anleger äußerst schwierig, vernünftige Renditen zu erzielen, ohne gleichzeitig sehr hohe Risiken einzugehen. Nach meiner festen Überzeugung ist es in diesem fragilen Umfeld nicht empfehlenswert, sich auf konkrete Kursprognosen zu verlassen. Umso wichtiger ist es für Sie als Privatanleger, die richtigen Investment-Strategien zu verfolgen.

Hierzu zählen zum Beispiel systematische und realwertgedeckte Anlagekonzepte, ebenso wie Investments in Zukunftsbranchen. Beispielsweise über börsengehandelte Indexfonds. Diese haben die Geldanlage revolutioniert. Einfach, günstig und transparent können Anleger mit Exchange Traded Funds (ETFs) an der Börse investieren. ETFs eignen sich auch hervorragend, um auf Mega-Trends zu setzen. Vor diesen Rahmenbedingungen blickt Börse Stuttgart TV aktuell gemeinsam mit Markus Miller für das Format „Zeig uns dein Depot“ in sein persönliches Depot.

00:00 ► Markus Millers Strategie

11:06 ► Rolex & Luxusgüter als Geldanlage/Wertspeicher

20:25 ► Tokenisierung von Luxusgütern

25:10 ► Markus Millers Krypto-Depot

27:47 ► Coinbase als einzige Aktienposition?

37:59 ► Sein Fremdwährungs-Depot

54:43 ► In diese ETFs investiert Markus Miller

59:35 ► So kannst Du Dein Depot „röntgen“

Kryptonomics von Markus Miller: Das neue Digitalzeitalter der Tokenisierung!

In den 80er Jahren wurde die expansive Wirtschaftspolitik unter dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan als „Reaganomics“ bezeichnet. In Großbritannien gab es diesem Vorbild folgend den „Thatcherismus“ und in Japan die „Abenomics“. In den kommenden Jahren wird ein neuer politischer Treiber große Veränderungen in der Weltwirtschaft herbeiführen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen einzelnen Politiker oder Staat, sondern um die Entwicklungen und Maßnahmen, die auf dem Coronavirus aufbauen. Weltweit werden Regierungen, Unternehmen und ganze Gesellschaften mittlerweile von der Corona-Pandemie in ihrem Handeln getrieben.

Diese wirtschaftliche Ära wird vermutlich als „Coronanomics“ in die Geschichtsbücher eingehen. „Coronanomics“ wird zu massiven staatlichen Eingriffen führen, zu einer weiteren Explosion der Schulden, auf denen unser derzeitiges Geldsystem basiert und ebenso zu dynamischen Entwicklungen und großen Chancen im Bereich der Digitalisierung. Der Krypto-Experte Markus Miller ist davon überzeugt, dass wir derzeit am Beginn des Zeitalters einer neuen Krypto-Ökonomie stehen, die er als Kryptonomics bezeichnet.

PS: Fundierte Praxisempfehlungen liefert Ihnen mein Wirtschaftsdienst KAPITALSCHUTZ VERTRAULICH PPS: Analysen und Beiträge im Hinblick auf den Megatrend der Digitalisierung finden Sie auf unserem Themen-Portal KRYPTO-X.BIZ PPPS: Die Digitalisierung im Vermögensmanagement finden Sie auf unserem Portal ROBO-X.BIZ

ABONNIEREN SIE UNSEREN FREIEN NEWSLETTER!

Erhalten Sie aktuelle Informationen und Hinweise auf unsere Berichte und Empfehlungen, allen voran bei neuen BLOGS auf unserem Portal – Abonnieren Sie jetzt unseren kostenfreien NEWSLETTER und beachten Sie bitte unsere PREMIUM PARTNER: