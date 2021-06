Wo kann man ein kostenloses Aktien Demokonto eröffnen?

Ein Demokonto bietet einem Anleger die Chance, sich risikolos einen Überblick über ein Portal und einen online Broker zu bekommen.

Die Branche der Investments und der digitalen Anlagemöglichkeiten nimmt unaufhörlich zu. So erobern derzeit die Neobroker die Szene und setzen die großen Platzhirsche mächtig unter Druck. Sie legen das Hauptaugenmerk auf eine dezimierte Auswahl von Anlagemöglichkeiten zu besonders günstigen Preisen. Bei einigen Anbietern ist es sogar möglich, per Smartphone Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Die Scheu vor dem Aktienhandel soll mit dem benutzerfreundlichen Aufbau und dem simplen Einstieg sinken. Das Aktien Demokonto unterscheidet sich eigentlich nicht wesentlich von dem normalen Depot, das ein Anleger bei einem Broker eröffnet. Der einzige Unterschied besteht in der Einzahlung des Bargelds.

Das Demokonto wird vonseiten des Brokers mit digitalem Vermögen aufgeladen. Das Einzige, was der Anleger tun muss, ist das Konto zu eröffnen. Das dauert zumeist nur ein paar Augenblicke. Um auf Nummer sicher zu gehen, verlangen die Broker von ihren Kunden eine Autorisierung beziehungsweise Identifikation. Diese gelingt entweder per Video-Ident von zu Hause aus oder per Post-Ident bei der nächsten Postfiliale. Nach diesen Schritten sollte es nicht länger als ein bis drei Werktage dauern, bis das erste Konto eröffnet ist. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, die Option des Demo-Kontos auszuwählen, um sich erst einmal mit dem Handel auf der Plattform vertraut zu machen.

Was bietet das Demokonto?

Ausgestattet mit dem digitalen Vermögen ist es möglich, Aktien, CFDs, ETFs, Optionen, Wertpapiere oder Kryptowährungen zu kaufen und einen Sparplan abzuschließen. Je nach Höhe des Vermögens ist es erlaubt, das Geld frei einzusetzen. Danach gilt es die einzelnen Funktionen zu testen und sich weiter zu bilden. Wer das Demokonto nur dafür nutzt, das Geld wahllos einzusetzen und zu schauen, wie sich der Wert der Aktien weiterentwickelt, wird aus dem eigentlichen Nutzen nicht profitieren. Es geht in erster Linie darum, mehr über Strategien und spezifische Vorgehensweisen sowie das Verhalten der Anlagemöglichkeiten zu erfahren.

Die Broker, die in ihrem Portfolio dieses Demokonto führen, bieten ihren Anlegern zumeist die Chance, sich aktiv weiter zu bilden. Mit anderen Worten bedeutet das: Sie kaufen bestimmte Aktien, informieren sich parallel dazu über den Wert der Aktien, das Unternehmen und die Wertentwicklungen und belesen sich auf dem Portal über die Begriffe, die Sie noch nicht richtig zu ordnen können. Im besten Fall bietet die Plattform Webinare oder Videos an, in denen die Profis Schritt für Schritt erklären, wie der Aktienhandel funktioniert und welche Risiken auf die Anleger zukommen.

Wie aus dem Demokonto das Depot wird

Ausgestattet mit fundiertem Basiswissen ist es dann möglich, nach einem kurzen Test das Demokonto in ein echtes Konto umzuwandeln. Nun ist der Anleger an der Reihe, sein Bargeld auf das Konto einzuzahlen. Ab diesem Zeitpunkt ist es auch möglich, Verluste und Gewinne zu machen. Grundsätzlich raten die Experten Anfängern zu sicheren und erfolgreichen Unternehmen, die schon lang an der Börse sind und zu Investments, die zumeist über Jahre hinweg andauern. Auf diese Weise ist es möglich, Schwankungen und Verluste mit einem boomenden und äußerst positiven wirtschaftlichen Jahr wieder auszugleichen.

Darüber hinaus gibt es Erfahrungswerte mit bestimmten Strategien und die Chance, bei einige Brokern über das Social Trading anderen erfahrene aktive Trader und ihre Strategien zu folgen. In jedem Fall gehört das Investment über einen Aktienbroker zu einer profitableren Anlagemöglichkeit, als es zum Beispiel beim klassischen Sparbuch oder Tagesgeldkonto der Fall ist. Im Gegenzug müssen die Anleger sich unentwegt über die verschiedenen Strategien, die Entwicklungen der Aktien an der Börse sowie der Werte informieren.