Anlegerverlag Nel ASA: Jetzt noch einsteigen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.05.2021, 16:48 | 13 | 0 | 0 28.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Am heutigen Tage kann Nel ASA massiv zulegen. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent aus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer? Anmerkung der Redaktion: Startet Nel ASA jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können. Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser Bremsbereich ist bei 1,57 EUR zu finden. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein. Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Danach notiert Nel ASA in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 2,46 EUR. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich. Fazit: Diese Nel ASA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer