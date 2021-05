Moderna-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund drei Prozent aufwarten. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund vier Prozent. Bei 157,98 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die von Moderna nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen Moderna-Aktionäre.

