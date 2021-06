Mit der sich langsam entspannenden Lage in der Covid-19 Pandemie kommt in die Erlebnis Akademie wieder operative Aktivität. „Während die europäischen Standorte bereits seit Pfingsten ausnahmslos wiedereröffnet waren - inklusive einer Neueröffnung im Elsass in Frankreich -, konnten nun auch die deutschen Standorte sukzessive wieder Besucher empfangen”, meldet der Münchener Betreiber sogenannter Baumwipfelpfade am Freitag. ...