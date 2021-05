Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Anlegerverlag Der nächste Total-Zusammenbruch beim Bitcoin! Was ist denn hier momentan los?! Man könnte meinen, Elon Musk hätte wieder einen Tweet abgesetzt. Denn die Krypto-Szene bricht wieder völlig in sich zusammen und verliert jeglichen Boden unter den Füßen! Wackeliger als in diesen Tagen könnte es gar nicht sein! Der Kurs fällt richtig tief unter die Marke von 40.000 USD und wirkt […]