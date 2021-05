DGAP-Adhoc Aktionärinnen und Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals nehmen an der Generalversammlung alle Traktanden an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.05.2021, 18:01 | 75 | 0 | 0 28.05.2021, 18:01 | Aktionärinnen und Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals nehmen an der Generalversammlung alle Traktanden an ^

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Dublin, Irland - 28. Mai 2021: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) gab heute bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen virtuellen Generalversammlung allen Punkten der Tagesordnung zugestimmt haben.

7'227'632 Stammaktien am Kapital von Cosmo waren an dieser virtuellen Generalversammlung vertreten, was 50.29% der insgesamt ausstehenden Stammaktien am Kapital von Cosmo (zum Stichtag) entspricht. * Der Antrag auf Zustimmung zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ('GJ 2020') wurde von der Generalversammlung mit 99.97% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Hinblick auf ihre geleistete Geschäftsführung, Aufsicht und Beratung während des Geschäftsjahres 2020 wurde von der Generalversammlung mit 99.80% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag, dem Verwaltungsrat Optionen zur Zeichnung von Stammaktien und/oder Rechte zum Erwerb von Stammaktien zu gewähren, wurde von der Generalversammlung mit 91.19% der vertretenen Stimmen angenommen. * Der Antrag, den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten zur Ausgabe von Stammaktien - und zur Gewährung von Bezugsrechten auf diese - bis zu einem maximalen Nennwert von zehn Prozent (10%) zu ermächtigen und diese Ermächtigung im Falle einer Fusion, einer Übernahme oder einer strategischen Allianz um maximal weitere zehn Prozent (10%) der im genehmigten Kapital enthaltenen Stammaktien zu erhöhen, wurde von der Generalversammlung mit 95.58% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag, dem Verwaltungsrat für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten zu ermächtigen, Stammaktien bis zu einem maximalen Nennwert von zwanzig Prozent (20%) der im genehmigten Kapital enthaltenen Stammaktien auszugeben, wobei diese Aktien für die Durchführung des Cosmo-Mitarbeiterbeteiligungsprogramms für Direktoren, Angestellte, Mitarbeitende und Administratoren von Cosmo oder einer Konzerngesellschaft ausgegeben werden sollen, wurde von der Generalversammlung mit 91.19% der vertretenen Stimmen angenommen.

