SANDPIPER Digital Payments AG gibt Jahreszahlen 2020 bekannt

Operativer Umsatz sinkt um 7.6% auf EUR 29,2 Mio. (Vorjahr: EUR 31,6 Mio.)

Operatives Ergebnis/EBIT (Swiss GAAP FER) gesteigert auf EUR 0,4 Mio. (Vorjahr: EUR 0,1 Mio.)

NAV je Aktie nach Schweizer Obligationenrecht (OR) bei EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,02)

St. Gallen, 28. Mai 2021 - SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, ISIN: CH0510341644) veröffentlicht den Jahresabschluss für 2020 nach Swiss GAAP FER.

Anfang 2020 hat die COVID-19-Krise auch das SANDPIPER-Portfolio getroffen. Während einige Portfoliounternehmen mit digitalen Produktangeboten weniger betroffen sind, wurden andere wie die Playpass NV im maximalen Ausmass getroffen und es wurde über die Zeit auch immer deutlicher, dass eine Festival- und Eventsaison 2020 komplett ausfallen wird und selbst die Vorbereitungen für eine 2021er Saison wenig erfolgsversprechend erschienen. Die Playpass NV, die sich bereits vor der Pandemie in einer Restrukturierungsphase befand, musste weiter sein Team verkleinern, das verbleibende Kernteam neu motivieren und seine Technologie und Kunden für die nächsten Saisons vorbereiten. Das Management bekam dann die Möglichkeit die Kräfte mit einem führenden Wettbewerber aus Frankreich - Weezeevent - in einer neuen Unternehmensgruppe zu bündeln. SANDPIPER verkaufte daraufhin seine Beteiligung an der Playpass NV an das Management, damit ein Zusammenschluss mit Weezeevent überhaupt möglich wurde. Die Veräusserung der Beteiligung führte zu einem eigenkapitalerhöhenden Goodwill-Recycling von EUR 1,8 Mio. Der erzielte Kaufpreis deckte weder den Buchwert der Playpass NV, noch die gewährten Darlehen. Die Transaktion führte zu einem Verlust von insgesamt EUR 2,2 Mio.