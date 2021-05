Dublin, Irland - 28. Mai 2021: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) gab heute bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen virtuellen Generalversammlung allen Punkten der Tagesordnung zugestimmt haben.

EQS Group-Ad-hoc: Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges Aktionärinnen und Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals nehmen an der Generalversammlung alle Traktanden an 28.05.2021 / 17:00 GMT/BST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

7'227'632 Stammaktien am Kapital von Cosmo waren an dieser virtuellen Generalversammlung vertreten, was 50.29% der insgesamt ausstehenden Stammaktien am Kapital von Cosmo (zum Stichtag) entspricht.