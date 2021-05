Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat eine Super-Börsenwoche heute abermals mit kräftigen Kursgewinnen gekrönt. Denn zum Abschluss der Pfingstwoche notiert der Wert derzeit rund vier Prozent im Plus bei 30,75 US-Dollar. Damit erreicht Plug Power das höchste Kursniveau seit Mitte April! Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein, denn die Perspektive für die kommenden Wochen ist gigantisch…

So steht Plug Power unmittelbar davor, seine 200-Tage-Linie zu überbieten. Dieser langfristige Durchschnitt ist für viele Anleger der Gradmesser, ob eine Aktie im Aufwärts- oder im Abwärtstrend notiert. Gelingt Plug Power jetzt also der Sprung über diese Durchschnittslinie bei derzeit rund 31 US-Dollar gelten in allen Zeithorizonten formal neue charttechnische Kaufsignale!

