NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag vor dem verlängerten Wochenende in guter Verfassung präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann bislang 0,31 Prozent auf 34 572,63 Punkte und steuert damit auf Wochensicht auf ein Plus von 1,1 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 rückte vor dem Wochenende um 0,27 Prozent auf 4212,12 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,51 Prozent auf 13 728,06 Punkte. Am Montag ist in den USA Feiertag, die Börsen sind dann geschlossen.

An diesem Freitag veröffentlichte US-Konjunkturdaten zeigten ein gemischtes Bild. Das von der Uni Michigan ermittelte Konsumklima für Mai trübte sich etwas ein. Das Geschäftsklima in der Region Chicago hellte sich indes im Mai überraschend auf. Die Einkommen der privaten Haushalte sanken in den USA im April stark. Der Rückgang folgte allerdings auf einen drastischen Anstieg im Vormonat und ist durch Auszahlung staatlicher Konjunkturhilfen verzerrt.