IVU Traffic Technologies meldet den Abschluss des Aktienrückkaufs, der am 10. Mai gestartet war. Bis zu 30.000 IVU Aktien im Wert von bis zu 0,5 Millionen Euro wollte man erwerben - 28.700 wurden es schließlich.„Das entspricht einem Anteil von 0,16 % des Grundkapitals der IVU Traffic Technologies AG. Der Vorstand hat das Rückkaufprogramm damit beendet”, so IVU am Freitag. Die Anteilscheine wurden ausschließlich über die ...