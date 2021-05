Anlegerverlag CureVac: jetzt geht’s hier richtig rund! Noch schnell einsteigen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.05.2021, 19:48 | 104 | 0 | 0 28.05.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wird CureVac jetzt richtig durch die Decke gehen? Die Aktie macht wieder Spaß und schaut stabil in Richtung der 100er-Marke. Diese könnte schon nächste Woche fallen, wenn man in diesen riesigen Schritten weitermacht! Es könnte also das perfekte Signal sein, um in diese Aktie noch einzusteigen und fette Gewinne einzusacken. CureVac ist eine große Nummer! Empfehlung für Anleger: Trotz dieser Entwicklung sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blindlings kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. CureVac bekommt momentan richtig viel Rückenwind. Der Kurs macht einen riesigen Satz nach oben und will nun auch die nächsten Hürden nehmen. Derzeit kommt der Rückenwind daher, dass CureVac bereits an Auffrisch- und Kombi-Impfungen arbeitet und die Anleger darin großes Potenzial sehen. Dennoch sollte CureVac zuallererst mal seinen Impfstoff auf den Markt bringen! Sofern die Phase-3-Studie abgeschlossen ist und der Impfstoff offiziell zugelassen werden kann, wird diese Aktie noch einen riesigen Satz nach vorne machen. Für diesen Moment sollte man gerüstet sein und sich mit diesem Wertpapier eindecken. Bereits heute geht es hier los, denn der Kurs steigt um 1,76 Prozent und 1,60 Euro und wächst auf 92,41 Euro! Fazit: Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.





