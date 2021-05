US-Anleihen drehen ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach zunächst etwas schwächerem Start ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,12 Prozent auf 131,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,58 Prozent.

Die zum Handelsstart veröffentlichten Daten zu den Einkommen der privaten Haushalte hatten den Anleihemarkt zunächst wenig bewegt. Sie fielen im April stark. Der Rückgang folgte allerdings auf einen drastischen Anstieg im Vormonat und wurde durch die Auszahlung staatlicher Konjunkturhilfen verzerrt. Die Konsumausgaben legten leicht zu.