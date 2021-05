Wenn es so etwas wie die Aktie der Stunde gibt, würde die Wahl in diesen Tagen sicher auf den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power fallen. Denn seit zwei Wochen kennt der Kurs nur eine Richtung: Nach oben! Nach zuletzt drei festen Tagen schießt die Aktie heute abermals nach oben.

Ein Plus von derzeit knapp vier Prozent bedeutet ein Kursniveau von 30,75 US-Dollar und damit den höchsten Stand des gesamten Monats! Zuletzt notierte Plug Power am 12. April auf einem vergleichbaren Kursniveau. Dabei ist die zwischenzeitliche Rallye schon atemberaubend.

Denn am 11. Mai notierte der Kurs im Tief bei 18,47 US-Dollar. In den vergangenen 14 Tagen hat Plug Power also mal eben eine Rallye von sagenhaften 66 Prozent aus dem Ärmel geschüttelt. Fast schon unglaubliche Kursgewinne in so kurzer Zeit!

