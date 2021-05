Anlegerverlag TUI verkauft seine Schulden – ist das der richtige Schritt? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.05.2021, 21:48 | 41 | 0 | 0 28.05.2021, 21:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der deutsche Reisekonzern TUI, der sich in der Coronakrise immer wieder auf staatliche Unterstützung verlassen konnte, ist in immer größeren Sorgen aufgrund seines Schuldenbergs. Die Schulden hatten sich während der Coronakrise immer weiter angehäuft, sodass man jetzt zu einem Verkauf von Anteilen an den RIU-Hotels gezwungen war! Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Könnte sich eine Investition in TUI jetzt also trotzdem lohnen? Klar, werden durch das Abstoßen der Anteile viele Schulden abgebaut. Es fallen jedoch auch Umsätze weg, die für TUI ja derzeit elementar wichtig wären. Dennoch könnte es für TUI der Schritt in die richtige Richtung sein, den man jetzt gebraucht hat. Also alles auf Angriff jetzt als Anleger? Die Situation ist noch sehr unübersichtlich und nur wenige wissen, wie man mit dieser Lage genau umgehen sollte. Der Aktienkurs reagiert darauf jedoch sehr positiv, was für eine gute Zukunftsperspektive spricht! Der Kurs kann gegenüber dem Vortageswert um satte 0,24 Prozent zulegen! Das ist ein Plus von mehr als 0,01 Euro, wodurch der Kurs auf 5,05 Euro anwächst! Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer