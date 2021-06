Evotec-Aktie: Noch mehr Potenzial

Nach einem Low Pole Reversal bei 32,80 Euro hat die Evotec-Aktie bei Überschreiten des Dreifachtop bei 38,70 Euro ein Standard-Kaufsignal generiert.

Die guten Nachrichten gaben der in TecDAX und MDAX gelisteten Aktie des Hamburger Biotechnologieunternehmens neuen Schwung.

Die Zahlenbekanntgabe am 11. Mai zeigte, dass Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) einen erfolgreichen Start in das Jahr 2021 verbuchen konnte.

So konnte das Management eine anhaltend positive finanzielle Performance ohne wesentliche Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie vermelden.

Zudem sorgte der Aktionsplan 2025 für positive Aussichten. Auch aus Sicht der der Point & Figure Charttechnik ist der Titel derzeit kaufenswert.

Zusammenfassung:

„Spekulativ Long “, im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Low Pole Reversal mit Überschreiten 32,80 €. Standard Kaufsignal bei Überschreiten Dreifachtop bei 38,70 € (3).

“, im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Low Pole Reversal mit Überschreiten 32,80 €. Standard Kaufsignal bei Überschreiten Dreifachtop bei 38,70 € (3). Kursziel Min. 59 € (+64 % Gewinn)

Foto: zukunftsbilanzen.de Evotec SE Point & Figure Chart (P&F) Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Trend und Kursziele:

Trend : Long im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2).

Kursziel : (vertikale Methode) Kursziel Min. 59 € (+64 % Gewinnchance).

Gültigkeit : Kaufsignal gültig so lange Kurse über 28 € (4). Trendbruch nach unten bei Unterschreiten der Hausse-Linie (1), aktuell bei Kursen unter 27 €.

Gültige Signale:

Kaufsignal spekulativ durch Low Pole Reversal mit Überschreiben 32,80 € (2). Standard Kaufsignal bei Überschreiten Dreifachtop bei 38,70 € (3).

Foto: zukunftsbilanzen.de Evotec SE Point & Figure Chart (P&F) Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Stopps (Ausblick):

Stop-Loss: Kurse unter 28 € (4).

Trendbruch nach unten : Kurse unter 27 €.

Unterstützung : 18 € und 27-28 €.

Anleger, die von einem Aufwärtstrend bei Evotec überzeugt sind, könnten mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA6ZGZ / ISIN: DE000MA6ZGZ1) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren. Skeptiker haben Gelegenheit, mit einem entsprechenden Short-Zertifikat (WKN: MA6Z0B / ISIN: DE000MA6Z0B2) auf fallende Kurse zu setzen.

Ein Beitrag von Winfried Kronenberg

