Bitcoin-Prognose: Abwärts bis Juli, und dann Rallye

Hatte der Bitcoin Mitte April noch ein neues Allzeithoch bei knapp 65.000 US-Dollar markiert, so befindet sich die Kryptowährung seitdem in einer scharfen Korrektur, deren erste Welle bis zirka 30.000 US-Dollar reichte. Der intermarketbasierte Forecast hat in der Vergangenheit sowohl Auf-, wie auch Abschwünge in vielen Fällen sehr gut vorgezeichnet. Blicken wir nun also auf die Prognose für die nächsten knapp 7 Monate.

Der Forecast (rot unter dem Chart) ist als Oszillator zu verstehen. Er soll nicht die absolute Höhe einer Bewegung, und schon gar nicht deren Relation zu vorherigen Hochs und Tiefs, vorzeichnen. Es geht einzig um Richtung und Zeit, nicht um das Ausmaß. Für die Zeit bis um den 20. Juli 2021 zeigen die Intermarkets noch abwärts, und lassen weitere Korrekturschübe erwarten. Dann soll, so der Forecast, die nächste Rallye-Stufe zünden.

