Anlegerverlag Plug Power: Einigkeit bei Analysten – 66 Prozent Gewinn sind erst der Anfang! Aktie mit Gewinnpotenzial von über 1.000%! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.05.2021, 08:48 | 109 | 0 | 0 29.05.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Plug Power ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn nachdem sich der amerikanische Brennstoffzellenhersteller seit Mitte Januar über Monate im Abwärtstrend befand, leitete die Aktie Mitte Mai die Wende ein. Die am 11. Mai gestartete Rallye hat es mal so richtig in sich. Plug Power mit 66 Prozent Kursgewinn in zwei Wochen! Denn das Mai-Tief lag seinerzeit bei 18,47 US-Dollar. Mit dem gestrigen Plus von 2,57% schloss die Aktie bei 30,70 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit dem 9. April. Ausgehend von dem Tief hat Plug Power damit in nur rund zwei Wochen 66 Prozent zugelegt! Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein… Anleger-Tipp: Die komplette Plug Power-Analyse können Sie hier nachlesen. Denn die Analysten vom Anlegerverlag trauen der Aktie noch deutlich mehr zu. So hat Plug Power in den vergangenen Jahren gleich zwei Mal Rallyes von über 1.000 Prozent aufs Parkett gelegt. Zwischen Juni 2013 und Februar 2014 kletterte die Aktie um sagenhafte 7.031 Prozent! Zwischen März 2020 und Januar 2021 dann abermals um satte 2.717 Prozent. Angesichts des gigantischen Potenzials das in der gesamten Wasserstoffbranche steckt, scheinen ähnliche Kursgewinne auch in den kommenden Monaten möglich zu sein, zumal Plug Power jetzt die erste wichtige Hürde genommen und damit ein neues massives Kaufsignal generiert hat. Plug Power mit Mega-Kaufsignal! So schloss Plug Power gestern erstmals wieder über der 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese Hilfslinie definiert, ob sich ein Kurs in einem Auf- oder in einem Abwärtstrend befindet. Mit dem Ausbruch über diesen Durchschnitt hat Plug Power nun also formal wieder in den Aufwärtstrend gewechselt. Fazit: Eröffnet sich bei Plug Power jetzt die insgesamt dritte Chance auf mehr als 1.000%-Kursgewinn? Angesichts der gewaltigen Gewinnchancen haben wir die Aktie genau auf den Prüfstand gestellt. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





