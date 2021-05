Anlegerverlag Zieht BioNTech jetzt endgültig davon? Was machen Moderna und vor allem CureVac? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.05.2021, 09:48 | 79 | 0 | 0 29.05.2021, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Diese Nachricht dürfte den Impfstoffmarkt weiter durcheinander wirbeln. Denn nach tage- und teilweise wochenlangen Spekulationen um die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist die Katze jetzt aus dem Sack. So gibt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA jetzt endgültig grünes Licht für den BioNTech-Impfstoff für die Altersklasse der 12- bis 15-jährigen. Damit könnte jetzt also (zumindest theoretisch) losgehen. Tipp der Redaktion: Die komplette BioNTech-Analyse können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Dem BioNTech-Kurs hat diese Nachricht zu weiteren Kursgewinnen verholfen. Denn das Biotech-Unternehmen schloss an der Nasdaq gestern abermals über drei Prozent oberhalb des Vortagesniveaus. Damit kletterte die Aktie auf den höchsten Stand seit Anfang Mai und nimmt Kurs auf den bisherigen Bestwert vom 4. Mai bei 213,15. Bis zu diesen Höchstständen fehlen jetzt nur noch knapp fünf Prozent, sodass ein Ausbruch quasi täglich möglich ist! Fazit: Bei BioNTech scheint derzeit wirklich alles zu passen! Doch es stellt sich natürlich die Frage, wie viel der Vorschusslorbeeren hat der Aktienkurs bereits eingepreist? Angesichts der neuesten Meldung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





