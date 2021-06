Corona-Maßnahmen: Österreich macht weiter auf Autor: Tichys Einblick | 29.05.2021, 11:08 | 155 | 0 | 0 29.05.2021, 11:08 | 1 Österreichs Bundesregierung gab heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt, die in zwei Schritten am 10. Juni und 1. Juli in Kraft treten. Zuerst wird die Sperrstunde von 22.00 Uhr auf Mitternacht verlängert. Die 20-Quadratmeter-Regel pro Person in Handel und Freizeit wird auf zehn gesenkt. Plätze bei Kulturveranstaltungen dürfen zu 75 statt 50 Prozent ausgelastet werden Der Beitrag Corona-Maßnahmen: Österreich macht weiter auf erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

