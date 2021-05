Das wurde aber Zeit, mag sich der ein oder andere Nel ASA-Anleger in den vergangenen Tagen gedacht haben. Denn nachdem die Aktie zuletzt immer wieder in der Kritik stand und am Dienstag sogar regelrecht abstürzte, schlugen die Norweger jetzt zurück. Und wie! Denn nach drei Sitzungen in Folge mit satten Kursgewinnen hat die Aktie jetzt allerbeste Chancen, eine neue Rallye zu starten!

Als am Dienstag bekannt wurde, dass der spanische Energieversorger Iberdrola dem norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA einen sicher geglaubten Großauftrag entzog, ging es für die Nel-Aktie satte acht Prozent in den Keller. Doch diese Verluste hat der Kurs beinahe vollends wieder aufgeholt. Denn das gestrige Tageshoch von 1,81 Euro nach nur noch geringfügig unter dem Niveau, von dem aus am Dienstag der Absturz begann.

Fazit: Bei Nel ASA scheint sich die Situation allmählich wieder zu beruhigen. Angesichts der völlig offenen Ausgangssituation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen.