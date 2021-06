Intuit gewinnt dank der TurboTax-Software immer mehr neue Kunden hinzu

Immer mehr Amerikaner fertigen ihre Steuererklärung mit Unterstützung einer Software selbst an. Was viele Steuerberater ärgert, bietet für die US-Firma Intuit hingegen grosse kommerzielle Chancen. So konnte die Gesellschaft jetzt abermals sehr gute …

Immer mehr Amerikaner fertigen ihre Steuererklärung mit Unterstützung einer Software selbst an. Was viele Steuerberater ärgert, bietet für die US-Firma Intuit hingegen grosse kommerzielle Chancen. So konnte die Gesellschaft jetzt abermals sehr gute Geschäftszahlen präsentieren.Mit ihrem Programm TurboTax findet die Softwarefirma Intuit (US4612021034) in den Vereinigten Staaten immer mehr Nutzer, welche ihre Steuererklärung selbst an ihrem Rechner machen möchten. So teilte die Firma in ihrem jüngst veröffentlichten Q3-Bericht ...