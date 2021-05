“keine Sicherheitsbedenken für den Impfstoff CVnCoV” – so lautet der entscheidende Satz einer Pressmitteilung, die CureVac soeben veröffentlicht hat. Denn das unabhängige Data Safety Monitoring Board hat im Rahmen der Phase-III-Studie des CureVac-Impfstoffs jetzt 59 Covid-Fälle analysiert und eben bestätigt, dass es keine Sicherheitsbedenken für den Impfstoff aus Tübingen gibt. Damit steht einer baldigen Zulassung nichts mehr im Wege, auch wenn es noch etwas mehr Daten braucht, um ein signifikantes Testniveau zu erreichen.

CureVac-Anleger oder solche, die es werden wollen, dürften sich damit bestätigt sehen. Denn der Aktienkurs befindet sich seit Wochen im Rallye-Modus. Noch am 6. Mai kostete die Aktie im Tief 87,71 US-Dollar. Mittlerweile ist der Kurs auf über 110 US-Dollar explodiert. Ein Plus von über 25 Prozent in nur drei Wochen! Damit ist CureVac so etwas wie die “Aktie der Stunde”…

Empfehlung für Anleger: Doch trotz dieser guten Nachrichten, sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blindlings kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.