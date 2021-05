Denn mit dem gestrigen Schlusskurs hat Plug Power nicht nur die 30-Dollar-Marke zurückerobert, sondern gleichzeitig auch die viel beachtete 200-Tage-Linie übersprungen. Diese langfristige Durchschnittslinie bildet den Gradmesser zwischen Auf- und Abwärtstrends. Nach dem Ausbruch befindet sich die Aktie nun also auch formal wieder in langfristigen Aufwärtstrends!

Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat in den vergangenen Wochen eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgefunden! Doch diese Kursgewinne könnten sogar erst der Anfang gewesen sein, denn die Aktie hat soeben ein unglaublich mächtiges Kaufsignal eingeleitet, das jetzt die nächste Rallye-Stufe zünden könnte…

Damit hat die laufende Rallye also sehr gute Chancen, sich auch in den kommenden Wochen fortzusetzen. Dabei ist die bisher zurückgelegte Strecke schon aller Ehren wert. Denn noch am 11. Mai notierte Plug Power bei 18,47 US-Dollar. Ausgehend von diesem Tief errechnet sich bis heute ein Plus von unglaublichen 66 Prozent!

Fazit: Damit hat Plug Power die Handbremse nun gelöst und beginnt wieder kräftig zu steigen. Doch wie weit kann es überhaupt nach oben gehen? Und wie groß sind die Risiken bei dieser volatilen Aktie? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Plug-Power-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.