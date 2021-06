Die Aktie des US-amerikanischen Cannabis-Unternehmens Curaleaf Holdings arbeitete in den letzten Wochen an ihrer Bodenbildung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 17.05. hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit lancierte die Aktie einen durchaus vielversprechenden Versuch, sich der Fesseln der Korrektur zu entledigen. Kurzzeitig durchbrach Curaleaf hierbei sogar den dominierenden Abwärtstrend. Doch unterm Strich konnte der Vorstoß keine Relevanz erlangen. Der so wichtige Vorstoß über die 20,0 CAD blieb der Aktie verwehrt. Und so kam es, wie es kommen musste – die Aktie drehte wieder nach unten ab. Die Zahlen vermochten es zudem nicht, die Erholung erneut zu stimulieren und so sieht sich die Aktie unverändert mit dem Korrekturszenario konfrontiert. Immerhin gelingt es der Aktie bislang, sich weiterhin oberhalb von 16,7 CAD zu halten. Sollte es darunter gehen, rücken unweigerlich die 15,0 CAD erneut in den Fokus. Auf der Oberseite gilt unverändert – ein Comeback der Aktie oberhalb von 20,0 CAD würde das Chartbild deutlich entspannen…“

Die Aktie des US-amerikanischen Cannabis-Unternehmens Curaleaf Holdings arbeitete in den letzten Wochen an ihrer Bodenbildung. Obwohl diesen Bemühungen bislang noch kein erfolgreicher Abschluss beschieden werden kann, sieht das Ganze (noch) vergleichsweise vielversprechend aus.

Blicken wir zunächst auf die aktuellen Quartalsergebnisse, die das Unternehmen am 10.05. vorlegte. Curaleaf gab den Gesamtumsatz im ersten Quartal 2021 mit 260,320 Mio. US-Dollar an; nach 230,253 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2020. Die Ergebnisseite schwächelte hingegen einmal mehr. Die US-Amerikaner wiesen für das erste Quartal 2021 einen Nettoverlust in Höhe von -17,211 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -35,274 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2020. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im erstem Quartal 2021 auf +62,625 Mio. US-Dollar; nach +53,784 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2020. Die Reaktion auf die Zahlen fiel eher verhalten aus.

Curaleaf Holdings bleibt umtriebig und setzt seinen Wachstumskurs fort. Kürzlich gab das Unternehmen einen weiteren – dieses Mal allerdings einen kleineren - Zukauf bekannt. Curaleaf Holdings will die im US-Bundesstaat Colorado ansässige „Los Suenos“ für 67 Mio. US-Dollar (davon 29 Prozent in bar) übernehmen.

Kurzum. Curaleaf Holdings konnte mit den Zahlen zwar nicht vollends überzeugen, weist aber nach wie vor ein robustes Umsatzwachstum auf. Auf die Kursentwicklung hatten die Daten freilich keinen nachhaltigen Einfluss. In den letzten Handelstagen gelang es der Aktie aber, die Zone um 16,7 CAD zu verteidigen. Es gilt unverändert: Unter die 15 CAD darf es nicht gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, wäre das ein herber Rückschlag. Zudem müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite muss es über die 20,0 CAD gehen, um die Erholung / Bodenbildung weiter voranzubringen.