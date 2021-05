Zu den aus charttechnischer Sicht derzeit interessantestes Silberwerten gehört unserer Einschätzung nach die Aktie des US-amerikanische Silberproduzenten Hecla Mining.

Zu den aus charttechnischer Sicht derzeit interessantestes Silberwerten gehört unserer Einschätzung nach die Aktie des US-amerikanische Silberproduzenten Hecla Mining. Zuletzt kam die vorherige, fulminante Aufwärtsbewegung zwar etwas ins Stocken, doch die Aktie hält weiterhin alle Trümpfe in der Hand…

Rückblick. Bereits unsere letzte Kommentierung zu Hecla Mining überschrieben wir am 18.05. mit „Aktie macht Dampf!“. Darin hieß es unter anderem „[…] Die Aktie setzte sich Anfang Mai in Bewegung. Mit den sehr robust ausgefallenen Quartalsergebnissen und den anziehenden Gold- und Silberpreisen im Rücken kreierte die Aktie veritables Aufwärtsmomentum. Die damals noch gültige Widerstandszone 6,8 / 7,0 US-Dollar konnte übersprungen werden. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Bereich von 7,6 US-Dollar setzte die Aktie nun zu Wochenbeginn zum Sprung an und überwand auch das Hoch aus dem Februar dieses Jahres, das unlängst mit etwa 8,4 US-Dollar markiert wurde. Kurzum. Die Aktie von Hecla Mining hat das Momentum auf ihrer Seite und ist mittlerweile auf ein Kursniveau vorgedrungen, das sie seit 2011 nicht mehr innehatte. Ein Widerstand und damit ein potentielles Bewegungsziel stellt aktuell der Bereich um 9,2 US-Dollar dar. Sollten die Rahmenbedingungen (sh. Silberpreis) weiterhin so günstig bleiben, ist auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 10,0 US-Dollar nicht auszuschließen. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer nun idealerweise auf 7,6 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“

In der Folgezeit stieß die Aktie zwar in Richtung 9,2 US-Dollar vor, konnte diesen Versuch jedoch nicht erfolgreich abschließen und musste sich daraufhin auf knapp unter 9 US-Dollar zurückziehen.

Obwohl auf den ersten Blick in den letzten Handelstagen nicht viel passierte, beeindruckt die Aktie durch ihre Stärke. Sie hielt den Kontakt zu heißen Zone um 9+ US-Dollar aufrecht und scheint nur auf einen Gelegenheit zu warten, um nachzusetzen und die Bewegung in Richtung 10,0 US-Dollar auszudehnen.

Die aktuelle Situation ist jedoch nicht ganz ohne Risiken. Je länger ein erfolgreicher Ausbruch auf sich warten lässt, umso größer ist das Risiko auf der Unterseite. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollte es für Hecla Mining nun idealerweise nicht mehr unter die 8,4 US-Dollar gehen. In diesem Fall wäre Obacht geboten.