Plug Power, Ballard Power, Nel, Varta, Tesla, Nio: Marktbericht Strategiedepot Aktien Spekulativ

In der zurückliegenden Börsenwoche (17. – 21.05.) trat eine Pause in der Rallye der internationalen Aktienmärkte ein, so dass der MSCI World (Euro)-Index geringfügig um - 0,3 % nachgab. Mit seinem auf ein Jahr vorausgeschätzten aktuellen KGV …

In der zurückliegenden Börsenwoche (17. – 21.05.) trat eine Pause in der Rallye der internationalen Aktienmärkte ein, so dass der MSCI World (Euro)-Index geringfügig um - 0,3 % nachgab. Mit seinem auf ein Jahr vorausgeschätzten aktuellen KGV …