In unserer letzten Kommentierung zu Sojabohnen am 18.05. thematisierten wir die damals einsetzenden Gewinnmitnahmen.

In unserer letzten Kommentierung zu Sojabohnen am 18.05. thematisierten wir die damals einsetzenden Gewinnmitnahmen. Mittlerweile haben sich die Konsolidierungstendenzen verstärkt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Sojabohnen verzeichneten auch in der Folgezeit ein starkes Aufwärtsmomentum. Nach dem erfolgreichen Ausbruch über die 16 US-Dollar entfaltete das Kaufsignal gleich seine Wirkung in trieb den Preis in Richtung 17 US-Dollar. Einsetzende Gewinnmitnahmen verhinderten jedoch den Durchmarsch über die 17er Marke. Die zurückliegende Preisrally dürfte in einem nicht unerheblichen Maße spekulations- und liquiditätsgetrieben gewesen sein. Die alte Börsenweisheit „Die Hausse nährt die Hausse.“ hat einmal mehr ihre Gültigkeit unter Beweis gestellt. Immer neue Kaufsignale befeuerten die Preisrally bei Sojabohnen und zogen damit gleichzeitig weiteres (spekulatives) Interesse und Liquidität an. Die ersten Gewinnmitnahmen fielen durchaus kräftig aus, was mit Blick auf die zurückliegende Dynamik des Preisanstiegs aber nicht verwundern sollte. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Rücksetzer bleiben auf 14,5 US-Dollar begrenzt. Im besten Fall werden bereits die 16 US-Dollar nicht signifikant unterschritten.[…]“

In der Folgezeit manifestierte sich das Konsolidierungsszenario. Die Hoffnung darauf, dass bereits der wichtige Preisbereich von 16 US-Dollar der Konsolidierung Einhalt gebieten könnte, verflog zügig, denn der Preis entwickelte beachtliches Abwärtsmomentum. Nach der furiosen Rally der Vorwochen bedurfte bzw. bedarf es offenkundig einer größeren Konsolidierung.

Mit dem Rücksetzer unter die 16,0 US-Dollar geriet die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung um 14,5 US-Dollar in den Fokus. Bislang blieb die Zone jedoch ungefährdet. Ein erster Rücksetzer drehte bereits im Bereich von 15 US-Dollar wieder nach oben ab. Ob damit die Kuh bereits vom Eis ist, muss allerdings noch abgewartet werden.

Kurzum. Die Konsolidierung zieht sich. Um das Kapitel zu beenden, muss es für den Preis deutlich über die 16,8 US-Dollar auf ein neues Verlaufshoch gehen. Sollte es hingegen unter die 14,5 US-Dollar gehen, ist aus charttechnischer Sicht Gefahr im Verzug. In diesem müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.