Bei Nel ASA ging es in dieser Woche drunter und drüber wie in der viel zitierten Gummibärchentüte. Denn als am Dienstag bekannt wurde, dass der spanische Energieversorger Iberdrola einen sicher geglaubten Großauftrag doch anderweitig vergeben hat, rauschte Nel ASA aus dem Stand acht Prozent in den Keller. Aus diesem Loch arbeitete sich der Kurs anschließend aber umgehend wieder heraus und beendete die Woche nahe des Tops vom Dienstag.

Der jüngste Kursrutsch begann am Dienstag im Kursbereich von 1,81 Euro. Nach der Ankündigung Iberdrolas rutschte der Kurs acht Prozent nach unten und schlug auf einmal nur noch bei 1,64 Euro auf. Dort konnte sich die Aktie jedoch wieder berappeln. Es folgten drei Tage mit Kursgewinnen in Folge, womit sich Nel ASA wieder in den Bereich um 1,80 Euro vorarbeiten konnte. Jetzt wird es zunächst darauf ankommen, diese Marke zurückzuerobern und sich dann in den Bereich um zwei Euro vorzuwagen.

Fazit: Bei Nel ASA scheint sich die Situation allmählich wieder zu beruhigen. Angesichts der völlig offenen Ausgangssituation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine Analyse, deren Ergebnisse Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.