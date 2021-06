Endlich hatte sich auch Angela Merkel persönlich zu den massiven Angriffen auf Juden in ganz Deutschland geäußert. Bei einem virtuellen Treffen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Anfang letzter Woche sagte die Bundeskanzlerin, dass es „null Toleranz“ für antisemitische Ausschreitungen geben dürfe. Gleich im Anschluss beschwor sie „die Bildungsaufgabe“ für Muslime (TE berichtete). Wer in Deutschland lebe, so Merkel,

Der Beitrag Israelhass und Frauenverachtung in Willkommensklassen – eine Lehrerin erzählt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Larissa Fußer.