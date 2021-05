Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold präsentiert sich weiterhin in robuster Verfassung, auch wenn der Schwung vergangener Tage erst einmal dahin zu sein scheint.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 18.05. hieß es unter anderem „[…] Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten. In der Folgezeit gelang es Kinross Gold, die Unterstützung bei 7,0 US-Dollar zu verteidigen. Die Aktie drehte im weiteren Verlauf nach oben ab und nutzte den Rückenwind, der durch den anziehenden Goldpreis entfacht wurde, und setzte über die Widerstände von 7,5 US-Dollar und 8,0 US-Dollar. Der nächste relevante Kursbereich von 8,3 US-Dollar steht bereits im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es darüber gehen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 9,0 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite sollte es nun idealerweise nicht mehr unter die 7,5 US-Dollar gehen. Bei einem Rutsch unter die 7,0 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig werden.[…]“

In den letzten Handelstagen entwickelte sich ein zähes Ringen um den Widerstandsbereich von 8,3 US-Dollar. Kinross Gold gelang es bislang nicht, diese Hürde zu überwinden. Zuletzt musste sich der Wert auf die wichtige Marke von 8,0 US-Dollar zurückziehen. Mit Blick auf das aktuelle Kursniveau der Aktie bleibt jedoch festzustellen, dass der Wert nach wie vor alle Chancen hat, über die 8,3 US-Dollar auszubrechen und die Bewegung dann ggf. in Richtung 9,0 US-Dollar auszudehnen.

Die Rahmenbedingungen passen. Der Goldpreis präsentiert sich in überaus robuster Verfassung. Sollte es für das Edelmetall nun auch noch in den nächsten Tagen deutlich über die 1.900 US-Dollar gehen, dann könnte dieses positiv in den Sektor hineinwirken.

Kommen wir auf Kinross Gold zurück. Die aktuelle Situation lässt sich kurz und knapp wie folgt zusammenfassen – Die Aktie muss über die 8,3 US-Dollar, um auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen und darf nicht unter die 7,5 US-Dollar, um nicht doch noch das Aufwärtsmomentum zu gefährden.