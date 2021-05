Die Aktie des britisch-australischen Bergbaugiganten BHP Group sieht sich seit Mitte Mai einer veritablen Korrektur ausgesetzt.

Die Aktie des britisch-australischen Bergbaugiganten BHP Group sieht sich seit Mitte Mai einer veritablen Korrektur ausgesetzt. Zuvor scheiterte sie noch mit dem Versuch, das markante März-Hoch, das bei 24,0 GBP markiert wurde, auszuhebeln.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.04. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit wurde es spannend. Die Aktie erreichte im Zuge der damals thematisierten Korrektur die 20,0 GBP. In dieser Phase war es wichtig, dass BHP die Unterstützung halten konnte. Rasch setzte eine Kurserholung ein, sodass sich im Ergebnis ein imposanter Doppelboden ausgebildet hat. Die anschließende Erholung führte die BHP-Aktie erneut in Richtung 22,5 GBP, nur nicht signifikant darüber hinaus; bis dato zumindest. Ein solcher Vorstoß wäre aber eminent wichtig. Das fundamentale Umfeld präsentiert sich weiterhin robust. Der Kupferpreis haussiert, Eisenerz ebenfalls. Auch die Ölpreise bewegen sich auf hohem Niveau stabil. Vor einigen Handelstagen legte BHP zudem solide Produktionsdaten für die 9 Monate zum 31.03.2021 vor. Kurzum. Die Chartmarken sind klar abgesteckt. BHP muss über die 22,5 GBP, um der Aufwärtsbewegung frischen Schwung zu verleihen. Bei einem Rücksetzer unter die 20,0 GBP wäre hingegen eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. In der Folgezeit knackte die Aktie dann doch noch den Widerstand von 22,5 GBP. Die Aktie nahm Fahrt auf und lief den nächsten Widerstandsbereich von 24,0 GBP an. Ein Ausbruch über das Niveau des März-Hochs hätte der Kursbewegung womöglich weiteren Schwung gegeben, doch die Aktie drehte im entscheidenden Moment nach unten ab. Im Ergebnis hat sich ein Doppeltop ausgebildet und diese potentielle Trendwendeformation scheint nun ihren „Charme“ ausspielen zu wollen, denn seitdem steht die Aktie unter Druck.

Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich von 20,0 GBP. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Eine Neubewertung der Lage wäre dann ebenfalls vonnöten. Auf der Oberseite muss es über die 24,0 GBP gehen.

Unterstützung bekommt die BHP-Aktie unverändert von den sehr robusten Rohstoffpreisen. Insbesondere Eisenerz, Kupfer und auch Öl präsentieren sich in exzellenter Verfassung. Dagegen belastet die Sorge vor langwierigen Arbeitsniederlegungen auf den chilenischen Minen Escondida (ihres Zeichens weltgrößte Kupfermine) und Spence Copper Mine. Seit einiger Zeit schwelt hier ein Streit zwischen (Haupteigentümer) BHP und Gewerkschaften.