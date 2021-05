Anlegerverlag Nel ASA findet in die Erfolgsspur zurück. Geht die Aktie nächste Woche durch die Decke? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.05.2021, 16:48 | 14 | 0 | 0 29.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Wasserstoff-Aktien finden nach der heftigen Korrektur von Januar bis Anfang Mai langsam aber sicher wieder in die Spur zurück. Zwar musste Nel ASA am Dienstag noch eine neue Hiobsbotschaft verdauen, doch das konnte den jüngsten Aufwärtstrend nur kurz stoppen. In der kommenden Woche könnte schon die nächste wichtige Marke geknackt werden. Anmerkung der Redaktion: Die komplette Nel ASA-Analyse können Sie hier nachlesen. Nel ASA und der spanische Energieversorger hatten im November eine Absichtserklärung zum Bau von Wasserkraftwerken unterzeichnet. Die Norweger sollten die Elektrolyseure dafür liefern. Doch nun zog sich Iberdrola zurück und vergab den Auftrag an das US-Unternehmen Cummins. Die Nel ASA-Aktie gab daraufhin deutlich nach, konnte sich aber bereits wieder erholen. Am Dienstag – unmittelbar nach Veröffentlichung der Nachricht – fiel Nel ASA von 1,82 Euro auf nur noch 1,64 Euro. In den letzten drei Tagen der Woche konnten die Norweger allerdings wieder Kursgewinne verbuchen und damit den Acht-Prozent-Absturz schon beinahe wieder ausgleichen. Aktuell fehlen dem Kurs nur noch zwölf Prozent Kursgewinn zum Erreichen der viel beachteten Marke von zwei Euro. Fazit: Findet Nel ASA jetzt zu alter Stärke zurück? Oder sehen wir hier (wieder) nur ein kurzes Strohfeuer? Angesichts der spannenden Situation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine Analyse, deren Ergebnisse Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.





