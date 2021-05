Sie waren vielleicht DIE Aktien des Jahres 2020. Die sogenannten Wasserstoff-Aktien. Immerhin erzielten Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. Gewinne von 100%, 200% und sogar fast 1.000% in nur zwölf Monaten. Doch Mitte Januar haben die Kurse eine scharfe Korrektur eingeleitet, die allerdings schon wieder Geschichte sein könnte. Denn seit rund zwei Wochen präsentieren sich die Titel der Branche wiedererstarkt!

Wenn es so etwas wie ein Schlüsselerlebnis für die Wiederauferstehung der Titel gibt, dann vielleicht die Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power, der seine Umsätze im ersten Quartal wohl um über 50 Prozent steigern konnte – trotz Corona.

Plug Powers Aktienkurs jedenfalls honorierte diese Meldung mit einer enormen Rallye. Seit den Tiefs am 11. Mai verbesserte sich Kurs mittlerweile um über 60 Prozent und hat damit (so ganz nebenbei) auch noch die Branchenkollegen aus ihrem Tal gezogen, auch wenn die Rallyes bei Nel ASA und Ballard Power nicht ganz so heftig ausfielen.

Fazit: Wasserstoff ist nach wie vor eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Mit welcher Aktie Sie bei einem Comeback die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserer Sonderstudie zum Thema Wasserstoff, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.