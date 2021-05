Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

Wird BioNTech diesen Schwung nun mitnehmen können und weiter wachsen? Die Zukunftsaussichten sind mehr als grandios, denn nicht nur die Impfstoffproduktion läuft extrem gut. Durch die neu generierten Umsätze könnte auch die Krebsforschung einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Eine hohe Liquidität sorgt definitiv für eine bessere Forschung!

Hier ist also noch einiges an Potenzial vorhanden, was man im Zuge der Coronakrise gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Jedoch sind die Einnahmen für BioNTech allein durch Corona auch für die nächsten Jahre gesichert, so viel steht fest. Auch und gerade deshalb steigt der Kurs kurz vor dem Wochenende nochmal um 3,27 Prozent und 5,30 Euro und steht somit bei 167,35 Euro!

Fazit: Die Impfstoff-Aktien wie BioNTech, CureVac & Co. sind derzeit gefragt wie noch nie. In unserer großen Sonderstudie beantworten wir ausführlich, welche Impfstoff-Aktien für Sie die größten Gewinnchancen eröffnen. Diesen können Sie aktuell kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.