Anlegerverlag Ab sofort können Sie wieder mit Nel ASA rechnen! Die Aktie ist zurück in der Erfolgsspur! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.05.2021, 20:45 | 55 | 0 | 0 29.05.2021, 20:45 | Foto: www.anlegerverlag.de Was waren das für schwierige Wochen zuletzt beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA. Erst die Schlappe nach durchwachsenen Geschäftszahlen für das erste Quartal und dann die Hiobsbotschaft vom Verlust des schon sicher geglaubten Großauftrags von Iberdrola. Doch allen Unkenrufen zum Trotz findet Nel ASA zurück zu alter Stärke. War die Aktie am Dienstag nach der Iberdrola-Nachricht noch um rund acht Prozent in die Tiefe gerauscht, folgten drei Sitzungen mit kräftigen Kursgewinnen. Nach dem gestrigen Anstieg notiert der Kurs jetzt beinahe wieder auf dem Niveau von vor dem Absturz bei knapp 1,80 Euro. Damit kann jetzt alles sehr schnell gehen. Denn sollte Nel ASA jetzt die Marke von 1,80 Euro zurückerobern, wäre das ein erstes Kaufsignal. Entscheidender dürfte allerdings die viel beachtete Zwei-Euro-Marke sein. Zahlreiche Anleger dürften genau dahin schauen und bei einem Break auf den fahrenden Zug aufspringen. Und bis zur Zwei-Euro-Marke fehlen aktuell nur rund zwölf Prozent. Für Nel ein Katzensprung… Fazit: Bei Nel ASA ist endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Doch reicht das? Welche Wasserstoff-Aktie das größte Gewinnpotenzial für Anleger bietet, lesen Sie in unserer großen Analyse zu den Wasserstoff-Aktien, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





