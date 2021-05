Bei CureVac scheint derzeit einfach alles zu passen. Zwar muss der Tübinger Impfstoffhersteller noch auf seine Zulassung warten, doch die neuesten Meldungen deuten daraufhin, dass die Europäische Arzneimittelagentur bereits im Juni grünes Licht gibt. Denn wie soeben bekannt wurde, hat das unabhängige Data Safety Monitoring Board (DSMB) im Rahmen der Phase-III-Studie bescheinigt, dass es “Keine Sicherheitsbedenken für den Impfstoff CVnCoV” gibt!

Noch ist allerdings die Datenmenge zu klein, um statistisch signifikante Aussagen zu treffen, doch das dürfte nur eine Frage kurzer Zeit sein. Damit steht also ein weiterer mRNA-Impfstoff in den Startlöchern. Der CureVac-Aktienkurs präsentiert sich jedenfalls schon voller Vorfreude. Denn seit den Tiefs am vom 6. Mai konnte CureVac schon rund 25 Prozent zulegen und ist damit so etwas wie die Aktie der Stunde.

Fazit: Mit CureVac wird in kürzerer ein weiteres Unternehmen den Markt der Impfstoffe bereichern und das Virus wirkungsvoll bekämpfen. Ob CureVac für Anleger ein gutes Investment ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Angesichts der hochspannenden Situation haben wir mögliche Szenarien in unserer großen CureVac-Analyse skizziert. Die Ergebnisse können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.