Wie die Frankfurter Allgemeine soeben berichtet, ist in Mainz ein Streit um ein rund 10 ha großes Areal in der Innenstadt entbrannt. Denn eigentlich war die ehemalige Generalfeldzeugmeister-Kaserne für die Schaffung von neuem Wohnraum vorgesehen. Doch die CDU hält den Vorschlag für zu kurz gesprungen. Vielmehr sollte man dem Impfstoffhersteller BioNTech den nötigen Raum zur Verfügung zu stellen, um in Mainz ein Weltunternehmen aufzubauen!

BioNTech ist die unangefochtene Nummer 1 der Impfstoffhersteller. Seit Monaten wird mit dem Vakzin der Mainzer überaus erfolgreich geimpft, wobei BioNTech absolutes Neuland betreten hat. Denn erstmals basiert ein Impfstoff auf der sogenannten mRNA-Technik. Eine Weltneuheit. Wie erfolgreich das ganze ist, zeigen die Firmendaten des ersten Quartals. Denn bei einem Umsatz von zwei Milliarden Euro verdiente BioNTech rund 1,1 Milliarden Euro!

Empfehlung für Anleger: Doch trotz dieser guten Nachrichten, sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blindlings kaufen. Wir haben die BioNTech-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.