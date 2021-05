Wenn es die Wahl zur Aktie des Monats gäbe, wäre die Entscheidung im Mai vermutlich auf den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power gefallen. Denn die Aktie hat eine unglaubliche Rallye hingelegt, doch so unfassbar es klingen mag, im historischen Vergleich sind diese Gewinne erst ein ganz, ganz kleiner Anfang.

Am 11. Mai notierte Plug Power bei 18,47 US-Dollar und explodierte anschließend auf über 30 US-Dollar. Das bedeutet ein Plus von unglaublichen 66 Prozent in etwas mehr als zwei Wochen! Eine solche Rallye klingt schon absolut spektakulär, doch Plug Power ist bekannt für seine exorbitanten Kurssprünge.