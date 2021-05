Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Palladium am 27.04. wähnten wir das Edelmetall in einer wichtigen Phase.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Palladium am 27.04. wähnten wir das Edelmetall in einer wichtigen Phase. Mittlerweile ist seitdem ein Monat vergangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Preisrally hat zwischenzeitlich weitere Fortschritte erzielen können. Aktuell ist der Ausbruch über die 2.875 US-Dollar angelaufen. Damit läuft für Palladium eine wichtige Phase. Im besten Fall kann sich das Edelmetall nun deutlich vom Ausbruchsniveau lösen. Ein rascher Vorstoß über die psychologisch relevanten 3.000 US-Dollar wäre in diesem Zusammenhang ideal. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte es nun nicht mehr unter die 2.750 US-Dollar gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, ist Obacht geboten. Der schwächelnde US-Dollar in Kombination mit einer preistreibenden Angebots-Nachfrage-Relation bzw. Erwartungshaltung treiben die Preisrally bei Palladium gegenwärtig an.“

Palladium konnte in der Folgezeit das Momentum zunächst hochhalten und lief Anfang Mai den Bereich von 3.000 US-Dollar an. Mehrere Versuche scheiterten jedoch, entscheidend darüber vorzustoßen. Und so kam es, wie es kommen musste. Palladium musste seiner vorherigen Rally Tribut zollen und trat in eine Konsolidierung ein. Während dieser ging es bereits unter die 2.800 US-Dollar. Die aus unserer Sicht derzeit zentrale Unterstützung bei 2.750 / 2.700 US-Dollar kam hingegen nicht in Bedrängnis; zumindest bis dato nicht.

Zuletzt kämpfte sich Palladium wieder zurück über die 2.800 US-Dollar, doch erst ein signifikanter Ausbruch über die 3.000er Marke würde das Chartbild auf der Oberseite klären. Unter die 2.750 US-Dollar darf es nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind für Palladium so schlecht nicht, um einen weiteren Anlauf in Richtung 3.000 US-Dollar zu nehmen. Die Frage ist nur, ob die gegenwärtige Gemengelage ausreicht, um signifikant darüber vorzustoßen…