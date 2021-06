​​​​​​​Ob auf Wandertour in den Bergen oder im Urlaub am einsamen Strand - jeder braucht mal eine Pause. Was aber, wenn genau in der Ferienzeit die Börsenkurse in den Keller gehen?

Die gute Nachricht: Anleger können sich vorbereiten. Die Börsenweisheit „Sell in May – and go away!“ resultiert genau aus dieser Bredouille, dass Anleger früher vor den Zeiten von Handy und Internet in der Urlaubssaison unter Umständen wochenlang vom Informationsfluss ihres Depots abgeschnitten waren und deshalb lieber Positionen glattstellten, als nichts ahnend im Urlaub auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Heutzutage kann man sein Depot zwar meist ohne Probleme auch im Urlaub im Blick behalten. Nach der Kursrallye der letzten Wochen schadet es jedoch nichts, sein Depot grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen und das Risiko gegebenenfalls etwas zu reduzieren oder zumindest wieder gleichmäßiger zu verteilen. Manche Position hat vielleicht durch enorme Zugewinne etwas Übermacht im Depot bekommen und kann zurechtgestutzt werden.

