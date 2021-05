Platin hatte bis zuletzt die Chance, auf der Oberseite eine Entscheidung herbeizuführen, verpasste aber diese Gelegenheit und orientierte sich zuletzt wieder gen Süden.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 20.05. unter anderem „[…] In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen. Platin attackierte den Bereich von 1.230 US-Dollar und schob sich bis auf knapp 1.280 US-Dollar vor, doch der entscheidende Vorstoß, eine Attacke auf die Widerstandszone 1.300 / 1.340 US-Dollar, blieb aus. Dass Platin aber womöglich noch nicht mit seinen Bemühungen fertig ist, verdeutlicht der Umstand, dass sich das Edelmetall oberhalb von 1.200 US-Dollar festgesetzt hat. Der so wichtige Unterstützungsbereich um 1.150 US-Dollar blieb unberührt. Nun gilt es! Die Rahmenbedingungen sind gegenwärtig nicht die schlechtesten. Insofern gilt es, die Gunst der Stunde zu nutzen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die 1.300 / 1.340 US-Dollar würde Platin die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Nur unter die 1.150 US-Dollar sollte es in der aktuellen Situation nicht gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten.“



Platin konnte die Gunst der Stunde zunächst nicht nutzen und drehte weiter nach unten ab. Mittlerweile ist das Edelmetall unter die wichtige Marke von 1.200 US-Dollar abgetaucht, sodass der aus unserer Sicht gegenwärtig zentrale Unterstützungsbereich um 1.150 US-Dollar nun in den Fokus des Handelsgeschehens geraten ist.

Die nächsten Handelstage könnten womöglich richtungsweisenden Charakter haben. Zum einen muss Platin auf der Unterseite aufpassen, nicht stärker in Bedrängnis zu geraten. Vor diesem Hintergrund ist ein Verbleib oberhalb von 1.150 US-Dollar von zentraler Bedeutung. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zum anderen gilt es, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein Comeback oberhalb von 1.200 US-Dollar, noch besser oberhalb von 1.280 US-Dollar wäre daher eminent wichtig.