Die Impfkampagne in Deutschland nimmt immer mehr an Fahrt auf, doch es fehlt vor allem an einem: Ausreichend Impfstoff! Da passt es perfekt, dass der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac unmittelbar vor der Zulassung seines Impfstoffes CVnCoV steht, zumal es sich bei dem Wirkstoff um einen mRNA-Wirkstoff handelt ähnlich dem von BioNTech. Das Unternehmen rechnet bereits im Juni mit der Zulassung und könnte dann unmittelbar mit der Auslieferung beginnen.

Denn CureVac hat in den vergangenen Wochen und Monaten schon zig Millionen Impfstoffdosen vorproduziert und könnte also direkt starten. Der vielleicht größte Vorteil des Impfstoffs aus Tübingen sind die geringen Anforderungen an Lagerung und Transport. Denn im Gegensatz zum Vakzin von BioNTech kann der Impfstoff von CureVac monatelang bei Kühlschrank-Temperaturen gelagert werden, was vor allem bei Lieferungen in wärmere Länder ein echtes Faustpfand wäre.

