Anlegerverlag Bayer: Jetzt geht es um alles! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.05.2021, 11:48 | 66 | 0 | 0 30.05.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Pharma-Riese Bayer kommt einfach aus den Negativschlagzeilen nicht heraus! So große Hoffnungen hatte der Konzern in den Rechtsstreit in den USA um die Beilegung der Glyphosat-Klagen gesetzt. Doch dieser Traum ist jäh zerplatzt. Denn der zuständige US-Bundesrichter sah insbesondere die in Zukunft Geschädigten massiv benachteiligt. Bayer sollte daraufhin erneut nachbessern, zog aber nun endgültig die Reißleine. Es wird jetzt also darauf hinauslaufen, dass Bayer sich mit jedem Kläger einzeln einigen wird und muss. Ein langwieriges Unterfangen. Und vermutlich extrem belastend für den Aktienkurs, der im Prinzip schon seit Monaten unter dem Einfluss der Glyphosat-Affäre leidet. Nach dem jüngsten US-Urteil rauschte der Kurs aus dem Stand fünf Prozent nach unten. Entscheidend wird jetzt sein, ob Bayer in der kommenden Woche einen Boden ausloten kann oder ob sich die Talfahrt fortsetzt. Bei Bayer stehen die Trends jetzt also auf der Kippe. Für uns Grund genug, die Aktie einmal genau unter die Lupe zu nehmen und die Chancen sowie die Risiken zu analysieren. Die Ergebnisse lesen sie in unserer großen Bayer-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Einfach hier klicken.





