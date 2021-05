Das Verharren am Rekordhoch im DAX ist ein Warten auf das nächste Signal. Die Konsolidierung war weitaus geringer als in den Vorwochen, das stimmt die Anleger positiv und lässt weitere Hochs ins Visier rücken.

Nachdem in den letzten beiden Wochen im DAX jeweils die Schwäche zur Wochenmitte aufgeholt werden konnte, wiederholte sich dasselbe Muster in dieser Handelswoche erneut. Im Unterschied startete sie jedoch mit einem neuen Rekordhoch, was am Dienstag Einzug hielt. Etwas später als die Wall Street begann somit die DAX-Woche nach dem Pfingstmontag sehr schwungvoll.

Doch auch hier gibt es wieder eine Parallele zu den letzten Handelswochen: Das neue Hoch wurde noch am gleichen Tag abverkauft und der Folgetag endete im negativen Bereich. Immerhin wurde das bisherige Rekordhoch um 30 Punkte nach oben versetzt.

Mit gemischten Wirtschaftsdaten aus den USA verlief die Woche ansonsten eher ruhig. Das zwischenzeitliche Minus konnte ausgeglichen und damit in etwa der Stand der Wocheneröffnung zurückerobert werden:

Etwa 220 Punkte Schwankungen innerhalb dieser 4 Handelstage zeigten den Respekt vor den Hoch-Bereichen deutlich auf:

Nur 20 Punkte Unterschied blieben zwischen der Wocheneröffnung und dem Wochenschluss zurück. Intraday gab es keinen Tag der mehr als 140 Punkte Bandbreite aufzeigte. Damit sank die Volatilität deutlich.

Für Trader war es streckenweise langweilig, da es bei abnehmender Volatilität weniger Chancen gibt und Trades teilweise längere Zeit der Betreuung bedürfen. Was jedoch erneut recht zuverlässig funktionierte, waren Transaktionen an den GAP-Kanten. Diese habe ich für die letzten Wochen als Fazit hier eingezeichnet:

Das Vorgehen und die Psychologie dahinter hatte ich in dem folgenden Video vermerkt:

Mittelfristig warten Trader und Anleger weiter auf ein größeres Signal und stellen sich die Frage: "Was fesselt den DAX an seinen Hochbereichen?".

Darauf werde ich im Ausblick genauer eingehen.

Der DAX wahrt mit der kleinen Konsolidierung die Chance auf einen größeren Ausbruch:

Mit diesem Rücklauf von rund 200 Punkten hat der Index gezeigt, dass immer wieder Käufer den Markt stützen können und sich hier ggf. Druck aufbaut. Sollte der DAX über die leicht steigenden Allzeithochs (zunächst 15.501, dann 15.538 und nun 15.568) impulsiv ansteigen, könnten weitere Käufer in den Markt drängen.

Als Vorläufer könnten der Eurostoxx und der S&P500 dienen, die am Freitag an den Rekordhochs notierten.

Bliebt dieser Schwung aus, könnte eine Ernüchterung im Index die alte Range weiter im Fokus belassen. Immerhin fielen wir in den letzten Wochen mehrfach dynamisch zurück und hatten teilweise 600 Punkte Wochenschwankung zu verzeichnen.